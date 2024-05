Fortaleza e Vasco empatam em duelo válido pela terceira fase da Copa do Brasil

O Fortaleza e o Vasco protagonizaram um confronto equilibrado e sem gols no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, realizado no Castelão, nesta quarta-feira. Com o empate em 0 a 0, a decisão da vaga nas oitavas de final da competição ficou para o confronto de volta, que será realizado em São Januário, no dia 21 de maio.

