Gastos federais com ajuda ao RS terão identificação especial no Orçamento Os gastos federais com as medidas de ajuda ao Rio Grande do Sul receberão uma identificação especial no Orçamento, anunciou nesta...

Momento MT| 08/05/2024 - 19h02 (Atualizado em 08/05/2024 - 19h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share