Gestão Emanuel Pinheiro revoluciona climatização nas escolas de Cuiabá

Implementado pela gestão do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, desde o ano de 2017, chega em abril de 2024 com 167 unidades de ensino com todas as dependências climatizadas. Nesta manhã (29), o prefeito Emanuel Pinheiro entregou à população a 27ª unidade escolar reformada durante a segunda gestão: a Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Tereza Benguela, localizada no bairro Jardim Comodoro. No total, o Município conta com 169 unidades atendendo a mais de 58 mil alunos.

