Girão critica nomeação de Paulo Pimenta para Ministério Extraordinário do RS

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) criticou a nomeação de Paulo Pimenta para o recém-criado Ministério Extraordinário de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, durante pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (21). Para o senador, a decisão remonta a “práticas da ditadura militar, onde cargos eram preenchidos por indicação direta do presidente, desconsiderando a escolha popular”.

