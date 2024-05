Governador de Mato Grosso anuncia doação de R$ 50 milhões ao Rio Grande do Sul em ato de solidariedade

Em um ato de solidariedade e cooperação entre estados, o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, anunciou oficialmente uma doação de R$ 50 milhões ao Rio Grande do Sul em uma vídeo chamada com o governador Eduardo Leite. O gesto demonstra o compromisso mútuo em auxiliar na reconstrução do estado gaúcho após a tragédia que afetou grande parte de seus municípios.

