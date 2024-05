Governador destaca importância da preservação do patrimônio histórico de Mato Grosso O governador Mauro Mendes destacou, durante a entrega da reforma do Arquivo Público do Estado, realizada na manhã desta quinta-feira...

Momento MT| 09/05/2024 - 17h35 (Atualizado em 09/05/2024 - 17h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share