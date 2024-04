Governo aumenta em 52% auxílio-alimentação de servidores federais Os servidores públicos federais terão reajuste de 51,9% no auxílio-alimentação a partir do próximo mês. Com a medida, o benefício...

25/04/2024 - 20h03

