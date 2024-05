Governo de Mato Grosso divulga lista de beneficiários do CNH Social O Governo de Mato Grosso publicou, no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (02.05), a lista de chamamento dos primeiros beneficiários...

Momento MT| 02/05/2024 - 14h02 (Atualizado em 02/05/2024 - 14h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share