Governo de MT investe na revitalização de aeródromos na região Araguaia

O Governo de Mato Grosso fortalece a infraestrutura de transporte aéreo na região Araguaia com dois convênios firmados com as prefeituras de São Félix do Araguaia e Confresa para a revitalização de dois aeródromos. O investimento total de R$ 10 milhões destinado às reformas das pistas de pouso e decolagem vai expandir a capacidade dos municípios para receber jatos e voos comerciais, além de melhorar o turismo e contribuir com a produção agrícola na região.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.