Governo de MT promove reunião para debater estratégias de prevenção aos incêndios no Pantanal

O Governo do Estado realiza mais uma ação preventiva contra os incêndios florestais no Pantanal mato-grossense. Nesta sexta-feira (17.05), as Secretarias de Meio Ambiente e de Infraestrutura e Logística e o Corpo de Bombeiros Militar se reúnem com proprietários rurais e representantes locais para debater estratégias de prevenção e combate.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.