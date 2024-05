Governo de MT se despede do desembargador Luiz Carlos da Costa O Governo de Mato Grosso lamenta o falecimento do desembargador Luiz Carlos da Costa, do Tribunal de Justiça (TJMT), aos 67 anos...

Momento MT|Do R7 10/05/2024 - 13h03 (Atualizado em 10/05/2024 - 13h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share