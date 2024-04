Governo investe mais de R$ 237 milhões em Juína e fortalece Saúde, Educação, Habitação e Infraestrutura

O Governo de Mato Grosso, nos últimos cinco anos, destinou mais de R$ 237 milhões ao município de Juína. Entre as principais ações, estão a construção do novo Hospital Regional, restauração de asfalto de rodovias, ruas e avenidas, e o fortalecimento da Educação com a construção de uma nova escola estadual e entrega de chromebooks para os alunos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.