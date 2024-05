Governo realoca verba do Pronaf para pagamento de dívidas rurais O governo federal anunciou uma mudança significativa na destinação de verbas que afeta diretamente os agricultores familiares do...

Alto contraste

A+

A-

O governo federal anunciou uma mudança significativa na destinação de verbas que afeta diretamente os agricultores familiares do país. Segundo uma portaria emitida pelo Ministério do Planejamento e Orçamento, foi cancelado um montante de R$ 190 milhões que seriam originalmente utilizados para equalização de juros de novas operações do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Em contrapartida, esse valor foi realocado para a verba destinada ao pagamento de operações de alongamento de dívidas rurais. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Governo tira R$ 190 milhões do Pronaf para alongar dívidas rurais

• Bolo de chocolate muito fofo

• FPA diz em nota que trabalhará pela desoneração da cesta básica

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.