Greves de trabalhadores: panorama das mobilizações em 2023

Em 2023, os trabalhadores brasileiros deflagraram pelo menos 1.132 greves. O número é 6,08% maior do que o registrado em 2022. Os dados fazem parte do estudo divulgado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). O levantamento traz alguns destaques: Maioria das greves acontece na esfera pública do trabalho. Reajuste salarial é a principal reivindicação. Na maioria das greves, há algum êxito nas reivindicações. Privatizações não impediram mobilizações dos trabalhadores.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.