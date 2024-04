Guilherme Arantes emociona público em show no Parque das Águas

Alto contraste

A+

A-

O cantor, compositor e pianista de sucesso Guilherme Arantes conhece como ninguém a capital do Pantanal. Desde os anos 70, o cantor visita Cuiabá, fazendo amizades e shows que sempre deixam saudades. Neste domingo (21), o ícone da Música Popular Brasileira (MPB) fez um show, juntamente com a Orquestra Sinfônica da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), para homenagear o aniversário de 305 anos da cidade. O evento foi realizado em parceria pela Prefeitura de Cuiabá, Pró-reitoria de Cultura, Extensão e Vivência (Procev) e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso (Fecomércio-MT), por meio do Serviço Social do Comércio de Mato Grosso (SESC-MT). Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Mesmo com boa adesão durante o “Dia D”, Secretaria de Saúde alerta que vacinação contra Influenza continua com baixa cobertura

• Comissão de Educação pode votar cota para idosos em universidades federais

• CPI da Braskem ouve procurador-geral de Maceió

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.