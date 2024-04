Handebol e Vôlei de Sorriso brilham na Copa Estudantil André Maggi de Sapezal

Durante três dias, mais de 100 atletas sorrisenses participaram da XVII Copa Estudantil André Maggi, realizada no Ginásio Eleonor Dalmaso, em Sapezal. A competição reuniu atletas de várias categorias do futsal, futebol, handebol, vôlei, basquete, tênis e natação. Destaque para os times feminino e masculino do handebol e voleibol masculino, o qual foram os campeões das disputas por modalidade.

