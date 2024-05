Homem é condenado por liderar remoções de órgãos e castração masculina Aos 46 anos, Marius Gustavson liderava um setor lucrativo de cirurgias perigosas e desnecessárias, ganhando 300 mil libras com seu...

Alto contraste

A+

A-

Uma das facas supostamente utilizadas em alguns procedimentos

Aos 46 anos, Marius Gustavson liderava um setor lucrativo de cirurgias perigosas e desnecessárias, ganhando 300 mil libras com seu site conhecido como Eunuch Maker. Sua prisão, ocorrida no Reino Unido, resultou em uma sentença de tempo indeterminado, com um período mínimo de 22 anos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• ALMT promove o 1º Fórum Estadual sobre Fibromialgia

• Homem é condenado por liderar remoções de órgãos e castração masculina

• Segunda fase de operação cumpre mais nove mandados contra autores de homicídio e pai e filha



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.