Homem é julgado por amputar partes do corpo em empreendimento lucrativo de modificações corporais extremas Um dinamarquês está sendo julgado em Londres, no Reino Unido, por ser mentor de um empreendimento "lucrativo" de "modificações corporais...

Gustavson se autodenominava o

Um dinamarquês está sendo julgado em Londres, no Reino Unido, por ser mentor de um empreendimento "lucrativo" de "modificações corporais extremas". De acordo com as investigações, Marius Gustavson, de 46 anos, era responsável por realizar amputações, inclusive no próprio corpo, e exibir imagens em seu site privado. Em quatro anos, seu canal acumulou 22 mil inscritos. Ao todo, ele arrecadou 300 mil libras (R$ 1,9 milhão) com os vídeos.

