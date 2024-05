Homem é preso com 133 tabletes de entorpecentes em Cáceres Um homem foi preso pelo Grupo Especial de Fronteira (Gefron) com 133 tabletes de entorpecentes no município de Cáceres (220 km de...

Momento MT| 08/05/2024 - 11h32 (Atualizado em 08/05/2024 - 11h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share