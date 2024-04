Homem negro é agredido por policiais militares em São Paulo - Violência policial em destaque

Alto contraste

A+

A-

Um homem negro foi estrangulado por um policial militar e teve um jato de spray de pimenta espirrado contra seu rosto a centímetros de distância na zona norte da capital paulista. O registro está em um vídeo que circula pelas redes sociais e mostra o exato momento em que o homem é agredido pelo policial mesmo imobilizado, encostado em um portão, com os braços atrás das costas. Um segundo policial assiste a tudo sem interferir, depois de entregar o spray para o colega. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Presidente Chico 2000 empossa mais dois servidores concursados nesta sexta-feira (26.04)

• Convocação de lista de espera do Fies é prorrogada até 17 de maio

• Prefeitura realiza audiência pública para debater LDO 2025

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.