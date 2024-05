HOMEM PERSEGUE POLICIAL COM MOTOSSERRA NA ESCÓCIA Uma cena bizarra foi filmada por câmeras de segurança em Paisley, na Escócia, no começo desta semana. Um policial foi perseguido...

Homem persegue policial com motosserra

Uma cena bizarra foi filmada por câmeras de segurança em Paisley, na Escócia, no começo desta semana. Um policial foi perseguido por um homem com uma motosserra. O caso aconteceu em uma rua onde um carro havia acabado de colidir com uma viatura estacionada. Assista ao momento inusitado no final da matéria.

