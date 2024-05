IFI revisa projeções econômicas e aponta cenário incerto

A Instituição Fiscal Independente (IFI) atualizou as projeções de déficit primário do governo federal em 2024 e 2025. Também revisou para cima a projeção para o crescimento da economia do país em 2024. Os números constam do Relatório de Acompanhamento Fiscal (RAF) de maio, divulgado nesta quinta-feira (16). O órgão ainda descreve o cenário fiscal como “volátil” e aponta incertezas tanto do lado da arrecadação quanto das despesas.

