Impacto das cheias do RS: agronegócio gaúcho já perdeu mais de R$ 2 bilhões As fortes chuvas e inundações que atingiram o Rio Grande do Sul nas últimas semanas causaram um impacto devastador na economia do...

Momento MT|Do R7 17/05/2024 - 11h03 (Atualizado em 17/05/2024 - 11h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share