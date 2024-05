Impacto das enchentes no Rio Grande do Sul: prejuízos de R$ 570 milhões no agronegócio A tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul não apenas desencadeou uma série de impactos sociais, mas também provocou estragos...

