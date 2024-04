Impacto do garimpo na Amazônia: terras indígenas sofrem com aumento de 361% Cerca de 241 mil hectares - uma área equivalente a duas vezes a cidade de Belém, capital do Pará - é o tamanho das ocupações feitas...

