Imposto de Renda em cidades afetadas no RS tem prazo prorrogado

Os moradores dos municípios gaúchos afetados pelas enchentes no estado ganharão mais três meses para pagarem o Imposto de Renda. Uma portaria da Receita Federal publicada em edição extraordinária do Diário Oficial da União adiou, de 31 de maio para 31 de agosto, o prazo de entrega nas localidades atingidas. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



