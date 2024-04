Inscrições abertas para o Encceja 2024

Alto contraste

Interessados em participar do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2024 já podem fazer a inscrição. O prazo segue aberto até 10 de maio. Solicitações de atendimento especializado e de tratamento pelo nome social também devem ser feitas durante o mesmo período. O exame será no dia 25 de agosto em todos os estados e no Distrito Federal. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



