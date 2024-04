Internacional brilha na Copa Sul-Americana

Nesta quinta-feira, o Internacional conquistou sua primeira vitória na Copa Sul-Americana ao derrotar o Delfín por 2 a 1, em jogo realizado no Estádio Jocay, no Equador. Com gols de Rafael Borré e Wesley, o Inter garantiu os três pontos e assumiu a segunda posição do Grupo C.

