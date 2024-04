Internacional e Real Brasília empatam em jogo disputado pelo Brasileirão Feminino

O Internacional empatou neste sábado (27.04), com o Real Brasília em 1 a 1, no Estádio Defelê, em Brasília, e seguem na 14ª posição do Brasileirão feminino A1. Estreando pelas Gurias Coloradas, Chú Santos marcou o gol do Inter na partida e Keke abriu o placar ainda na primeira etapa para as brasilienses.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.