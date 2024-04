Investimento em Energia: Obras para melhorar fornecimento em Lucas do Rio Verde

Após a audiência promovida pela ALMT, com liderança do Deputado Cláudio Senna, a Energisa deu início a obras para melhorar o fornecimento de energia na região urbana de Lucas do Rio Verde. Um ponto de interligação com quase três quilômetros de extensão está sendo construído, conectando seis importantes bairros da cidade a uma nova fonte de energia.

