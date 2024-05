Izalci lamenta tragédia no Rio Grande do Sul e cobra resposta do governo Em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (6), o senador Izalci Lucas (PL-DF) lamentou a tragédia da chuva no Rio Grande...

Momento MT| 06/05/2024 - 20h32 (Atualizado em 06/05/2024 - 20h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share