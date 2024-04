Janaína Farias comemora ampliação do programa Pé-de-Meia

A senadora Janaína Farias (PT-CE) destacou em pronunciamento na terça-feira (23) o anúncio do governo federal da ampliação do programa Pé-de-Meia, que oferece incentivo financeiro para jovens de baixa renda permanecerem matriculados e concluírem o ensino médio. A parlamentar afirmou que o projeto já atende 2,5 milhões de jovens, mas será ampliado com mais 1,2 milhão de alunos do ensino médio, para todos os que estão no Cadastro Único, totalizando 3,7 milhões de adolescentes.

