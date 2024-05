Janaína Farias: Solidariedade e Condenação em Meio à Tragédia

A senadora Janaína Farias (PT-CE), em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (8), reiterou sua solidariedade às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul e condenou a disseminação de notícias falsas por indivíduos que, segundo ela, buscam se aproveitar da boa vontade e da solidariedade daqueles que desejam ajudar.

