Kajuru e a Democracia Brasileira

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) destacou, em pronunciamento nesta segunda-feira (29), editorial do jornal O Estado de São Paulo, publicado na semana passada, em que o periódico afirma que "o Brasil não está vivendo sob uma ditadura do Judiciário". O parlamentar afirmou que, apesar da constatação do jornal ser “óbvia”, o país passa por tempos em que notícias falsas e discursos de ódio buscam “colocar em descrédito verdades científicas, conquistas civilizatórias e arcabouços institucionais”.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.