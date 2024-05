Liminar obriga Município a regularizar fornecimento de água potável em 24h

Alto contraste

A 1ª Promotoria de Justiça de Cotriguaçu (a 950km de Cuiabá) obteve decisão liminar que determina prazo de 24h para que o Município adote todas as medidas administrativas necessárias a fim de regularizar o fornecimento de água potável no Distrito de Agrovila. A decisão estabelece ainda que sejam adotadas as providências para construção de poço artesiano na localidade. Em caso de descumprimento, foi fixada multa diária no valor de R$ 2 mil, limitada a R$ 20 mil. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



