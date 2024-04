Liminar suspende licitação de trem para ligar São Paulo a Campinas Uma liminar suspendeu a assinatura do contrato de concessão do trem intercidades. O leilão realizado no final de fevereiro incluiu...

Momento MT| 24/04/2024 - 14h04 (Atualizado em 24/04/2024 - 14h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share