Lucas do Rio Verde se destaca em ranking de Assistência Social em Mato Grosso

Lucas do Rio Verde foi qualificada com a maior nota no Índice de Desenvolvimento do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) de todo o estado de Mato Grosso. Dos 141 municípios avaliados, o município luverdense foi avaliado em primeiro lugar, considerado um índice alto com a nota 9,19. Lucas do Rio Verde também ficou acima da média do estado, que é de 6,14.

