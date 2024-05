Lucas do Rio Verde se destaca na 31ª Feira Internacional de Turismo do Pantanal

Com o intuito de promover as potencialidades econômicas, a gastronomia, o artesanato e o turismo do agronegócio do município, a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, participará da 31ª edição da Feira Internacional de Turismo do Pantanal – FIT Pantanal 2024. O evento, que começa nesta quinta-feira (30), e segue até o dia 02 de junho, no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá, é considerado como a maior feira de turismo do Centro-Oeste brasileiro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.