Macarrão Intergaláctico: Uma Receita Divertida para Crianças Macarrão colorido com Queijo Intergaláctico é uma receita divertida e criativa que vai encantar as crianças. Com ingredientes simples...

Alto contraste

A+

A-

Macarrão colorido com Queijo Intergaláctico é uma receita divertida e criativa que vai encantar as crianças. Com ingredientes simples como macarrão, água, óleo, sal, queijo muçarela e corante alimentício, é possível preparar um prato colorido e saboroso que vai transportar os pequenos para o espaço sideral. Em uma panela, basta cozinhar o macarrão e depois dividi-lo em duas partes para adicionar o corante. Em seguida, monte o prato com as fatias de queijo e leve ao micro-ondas para derreter. Uma opção lúdica e deliciosa para estimular a criatividade das crianças na hora das refeições. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Brasil registra seis milhões de acidentes de trabalho de 2012 a 2022

• Esclarecimentos sobre o pagamento do adicional de insalubridade

• Macarrão colorido com Queijo Intergaláctico – Kids

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.