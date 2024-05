Mães do Executivo Municipal de Cuiabá são homenageadas em evento especial

Alto contraste

A+

A-

“Eu não sou uma boa mãe, não sou! De vez em quando eu perco as estribeiras e mando todo mundo sair da cozinha porque preciso de cinco minutos para repensar. Não sou aquela mãe que senta, que passa horas brincando. Não guardei os trabalhinhos mais importantes da escola, os dentes de leite, mas mesmo assim, eu sei que sou uma boa mãe. Gasto todos os verbos para ensinar sobre a vida. Eu posso não ser a melhor mãe do mundo, mas sempre estarei ao lado de vocês. É um amor que nunca abandona, imperfeita e eternamente mãe!”. Esses são alguns trechos do vídeo da autora Roberta Ferec, na abertura da programação alusiva ao Dia das Mães, promovido pela Prefeitura de Cuiabá, e que é celebrado no segundo domingo do mês de maio, por meio da Secretaria de Gestão, na manhã desta sexta-feira (3), no auditório do Palácio Alencastro. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Mais de quarenta produtores participarão da 2ª edição da Feira da Agricultura Familiar nesta terça-feira (7)

• Deputados acreditam que regulamentação da reforma tributária deve ser aprovada este ano

• Mães do Executivo Municipal de Cuiabá são homenageadas em evento organizado pela Secretaria de Gestão

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.