Maioria das escolas de samba do Rio terá enredos sobre negritude - Descubra as histórias por trás dos desfiles

Das nove escolas de samba do Grupo Especial do carnaval carioca que já divulgaram o enredo de 2025, sete levarão para o sambódromo da Marquês de Sapucaí temas ligados à negritude e personalidades negras. Isso significa que mais da metade das 12 escolas (três ainda não fizeram anúncio) terão, de alguma forma, assuntos referentes à afrodescendência na Passarela do Samba. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



