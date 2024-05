Manifestantes pró-Palestina são presos nos EUA em meio a onda de protestos

Alto contraste

Polícia de Nova York leva estudantes detidos em protestos pró-Palestina em ônibus

Uma onda de manifestações pró-Palestina se espalhou pelas universidades norte-americanas e já deixou mais de mil pessoas presas nas últimas duas semanas. Foram registrados protestos com confrontos policiais em diversos estados do país, como Texas, Utah, Virgínia, Carolina do Norte, Novo México, Connecticut, Louisiana, Califórnia e Nova Jersey.

