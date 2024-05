Marinha envia hospital de campanha para ajudar vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul A Marinha do Brasil (MB) enviará, nesta terça-feira (7), um hospital de campanha para o Rio Grande do Sul, a fim de atender a vítimas...

Momento MT| 07/05/2024 - 10h02 (Atualizado em 07/05/2024 - 10h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share