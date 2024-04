Mato Grosso se destaca entre os Estados com previsão orçamentária positiva para 2024

Estudo da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), publicado neste mês de abril, apontou que Mato Grosso será um dos quatro Estados do país que fechará as contas de 2024 no azul, ou seja, a receita será suficiente para cobrir as despesas públicas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.