Mato Grosso sedia o GP Internacional de Atletismo; bolsistas da Secel estarão na disputa

Mato Grosso será sede do Grande Prêmio (GP) Internacional de Atletismo, nesta quarta-feira (15.05), no Centro Olímpico de Treinamento (COT) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). A competição contará com atletas brasileiros e estrangeiros que estão na corrida olímpica pelos índices estabelecidos pela World Athletics ou pontos no ranking mundial para os Jogos de Paris 2024 (o programa do atletismo na França será realizado de 1º a 11 de agosto). Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



