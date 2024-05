Medida Provisória traz flexibilização de regras de licitações em calamidades

O Poder Executivo editou a Medida Provisória 1.221/2024, que flexibiliza as regras das licitações públicas para agilizar e dar segurança jurídica aos gestores no enfrentamento de calamidades públicas. A MP integra o pacote de ações para apoiar a reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes.

