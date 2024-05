Momento MT |Do R7

Memorial do Holocausto em Paris é vandalizado: ato de vandalismo choca a cidade Um memorial que homenageia as vítimas do Holocausto em Paris foi pichado com mãos vermelhas. O ato de vandalismo foi descrito como...

Alto contraste

A+

A-

Ato aconteceu no dia 14 de maio, aniversário da primeira grande captura de judeus pela polícia francesa em 1941

Um memorial que homenageia as vítimas do Holocausto em Paris foi pichado com mãos vermelhas. O ato de vandalismo foi descrito como “inexprimível” pela presidente da Câmara da capital francesa, Anne Hidalgo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Comissão aprova projeto que cria campanha de check-up feminino no SUS

• Comissão aprova projeto que estimula geração distribuída em prédios públicos

• Memorial do Holocausto em Paris é vandalizado com mãos vermelhas



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.