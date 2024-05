Metade da cidade de Canoas alagada: impactos na saúde da população

Alto contraste

Metade da cidade de Canoas, situada na Grande Porto Alegre, está completamente alagada. Em consequência, os equipamentos do setor de saúde do lado alagado ficaram bastante comprometidos. Das 27 unidades básicas de saúde, 19 foram perdidas; das quatro unidades de Pronto Atendimento (UPAs), a cidade perdeu três; o Hospital de Pronto Socorro foi todo inundado, sem contar os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), as farmácias municipais. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



