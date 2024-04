Militares franceses cercam consulado do Irã em Paris após ameaça de explosão As autoridades francesas deflagraram na manhã desta sexta-feira (19) uma intervenção policial no Consulado do Irã em Paris, após...

Militares franceses rondam perímetro de segurança próximo ao consulado do Irã em Paris

As autoridades francesas deflagraram na manhã desta sexta-feira (19) uma intervenção policial no Consulado do Irã em Paris, após um suspeito ser visto por uma testemunha entrando na sede diplomática.

