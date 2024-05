Ministério envia doses da nova vacina contra covid-19 para 12 estados

O Ministério da Saúde distribui a 12 estados as primeiras doses da vacina atualizada contra a covid-19. Esses lotes são parte de um total de 12,5 milhões de doses adquiridas pelo Ministério da Saúde e que desembarcaram no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na última quinta-feira (2). A distribuição começou na quinta-feira (9) e teve continuidade nesta sexta (10). Na quinta-feira, as secretarias de Saúde do Paraná, de Goiás, do Maranhão e de Mato Grosso receberam os primeiros lotes.

